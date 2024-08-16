İletişim Başkanlığı'ndan 'Böbreğini satışa çıkaran öğrenci' haberlerine yalanlama

16 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:26

İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen İsmail Haniye'nin Diyarbakır ile ilgili sözlerine yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen İsmail Haniye'nin Diyarbakır ile ilgili sözlerine yalanlama

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanlış yönlendiren haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın organlarında yer alan “Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'FİNANSAL AÇIDAN BİR SIKINTI YAŞAMIYOR'

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor” iddiası manipülasyondur.

İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir.

Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."