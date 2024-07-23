İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı! Sakın bunu yapmayın

23 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:22

Bu mesaja sakın tıklamayın! Dolandırıcılar 1,3 milyon kişiye SMS attı

Bu mesaja sakın tıklamayın! Dolandırıcılar 1,3 milyon kişiye SMS attı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

"DİKKAT EDİNİZ"

Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz" ifadelerine yer verildi.