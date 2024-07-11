İletişim Başkanlığı'ndan 'İçişleri Bakanlığı kimlik dağıttı' yalanlaması

11 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:10

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerdeki kimlik kartlarının İçişleri Bakanlığı tarafından verildiği iddiaları yalanlandı.

"BÖYLE BİR KİMLİK KARTI VERİLMEMEKTEDİR"

DMM, X hesabından şunları paylaştı;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerdeki kimlik kartlarının 'İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtıldığı' iddiası doğru değildir.

İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir kimlik kartı verilmemektedir.

Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı verilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz"