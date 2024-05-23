İletişim Başkanlığı'ndan Karakoçan Belediyesi'yle ilgili iddialara yalanlama

23 May 2024 14:02 - Güncelleme : 23 May 2024 14:21

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltıcı haberlerle mücadeleyi sürdürüyor. Son olarak bazı yayın organlarında yer alan, “Elazığ’da AK Parti’den DEM Parti’ye geçen Karakoçan Belediyesinin GES için tahsis edilen arsası geri alındı” haberlerinin doğru olmadığı duyuruldu.

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İddia edilenin aksine söz konusu taşınmazlar, 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinden sonra değil, 13 Aralık 2021 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Karakoçan Belediyesinden geri alınmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."