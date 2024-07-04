İletişim Başkanlığı'ndan kargo dolandırıcılarına karşı uyarı

04 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:23

İletişim Başkanlığı, vatandaşları dolandırıcılık hakkında uyarılarda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"SMS yoluyla gönderilen, “Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin.” mesajı, siber dolandırıcılık yöntemidir.

ÜCRET TALEP EDİLMİYOR

Kargo şirketleri genellikle adrese yeniden gönderim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Kargonun ulaştıramadığı durumlarda, teslim edilemediği yönünde bir mesaj gelmektedir.

MUTLAKA KONTROL EDİN

Dolandırıcılar kargo takibi ile ilgili SMS’lerinde genellikle sahte bir sipariş numarası kullanmaktadır. Bu numara resmi hesaplarda bulunan sorgulama ekranlarından kontrol edilmelidir.

SMS dolandırıcılığına maruz kalmamak için şüpheli mesajlara itibar edilmemeli ve kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.