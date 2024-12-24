İletişim Başkanlığı'ndan Konya'daki TOKİ evlerinin Suriyeliler için yapıldığı iddialarına yalanlama

24 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:32

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konya'nın Meram ilçesinde yapılan TOKİ evlerinde Suriyelilerin yaşayacağına dair sosyal medyada ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Konutlar ile ilgili ortaya atılan benzer iddialar daha önce de yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı haberleri ve iddiaları yalanlamayı sürdürüyor. Son olarak Konya​'nın Meram​ ilçesinde yapılan TOKİ​ evlerinde Suriyelilerin yaşayacağına dair sosyal medyada ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konya'nın Meram ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen yaşam alanı ile ilgili bazı sosyal medya​ hesaplarından manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için Meram ilçesinde yapılan konutları göstermektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde inşa edilen bu toplu konutlar, Konya-Karaman kara yolu üzerinde bulunmaktadır.

Konutlar ile ilgili ortaya atılan benzer iddialar daha önce de Merkezimizce yalanlanmıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.