İletişim Başkanlığı'ndan milli yas iddialarına yalanlama geldi

21 May 2024 13:03 - Güncelleme : 21 May 2024 13:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İran lideri Reisi'nin vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından bazı yayın organlarında kamuoyunu yanıltıcı haberler çıkmıştı.

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

Bunun ardından İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi.' iddiası doğru değildir. 11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.