İletişim Başkanlığı'ndan şehit ailesinden katılım payı alındı iddialarına yalanlama

29 May 2024 17:20 - Güncelleme : 29 May 2024 17:36

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Halk TV ve Yeniçağ'da yayınlanan 'Kamuda tasarruf şehit yakından başladı' başlıklı haberi yalanladı.

İTİBAR ETMEYİNİZ

Merkezden yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki düzenlemelere göre, şehit ve gazi yakınlarından katılım payı ve ek ücret alınmadığı belirtildi. DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken, "Bahse konu olan hastanın başvurduğu özel hastanede Sosyal Güvenlik Kurumunun MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstehaklık sorgusunda, ücret ve katılım payından muaf olmadığı, şehit ve gazi yakını olarak tanımlanmadığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.