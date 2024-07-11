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İletişim Başkanlığı'ndan 'Suriyeli çocuklara yemek verildi' iddialarına yalanlama

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:06
İletişim Başkanlığı&#039;ndan &#039;Suriyeli çocuklara yemek verildi&#039; iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Adana’da Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 35 Suriyeli çocuğa bir restoran tarafından yemek verildi, yemeğe Türk çocuklar kabul edilmedi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Adana’da Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 35 Suriyeli çocuğa bir restoran tarafından yemek verildi, yemeğe Türk çocuklar kabul edilmedi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 

İletişim Başkanlığı'ndan 'Suriyeli çocuklara yemek verildi' iddialarına yalanlama - 1. Resim

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Adana’da Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 35 Suriyeli çocuğa bir restoran tarafından yemek verildi, yemeğe Türk çocuklar kabul edilmedi” iddiası doğru değildir. 

Bahsi geçen çocuklar, Çocuk Esirgeme Kurumunda koruma altında kalan çocuklar değildir. Dolayısıyla kurumda kalan Türk çocukların yemeğe kabul edilmediği iddiası tamamen gerçek dışıdır.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Suriyeli çocuklara yemek verildi' iddialarına yalanlama - 2. Resim

"PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Adana'da bir sivil platform üyeleri tarafından organize edilen yemeğe, Suriyeli çocukların aileleriyle birlikte katıldığı belirlenmiştir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik amaçlı provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: tgrthaber.com

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