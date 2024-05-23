İletişim Başkanlığı'ndan Temel Kotil açıklaması: Paylaşımlar dolandırıcılık girişimidir

23 May 2024 17:37 - Güncelleme : 23 May 2024 17:43

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltıcı haber ve paylaşımlarla ilgili mücadeleyi sürdürüyor. Son olarak bazı yayın organlarında yer alan, “Elazığ’da AK Parti’den DEM Parti’ye geçen Karakoçan Belediyesinin GES için tahsis edilen arsası geri alındı” haberlerinin doğru olmadığı duyuruldu. Son olarak TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'le ilgili gerçek dışı paylaşımı yapıldı. Kamuoyunu yanıltıcı paylaşımı yalanlayan DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"OLTALAMA" YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in yapay zeka aracılığıyla değiştirilen konuşması ve TUSAŞ’ın logosu kullanılarak "yatırım fırsatı" veya "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımlar, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ); Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumunun hissedar olduğu yerli bir şirkettir.

İTİBAR ETMEYİNİZ

Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz. Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz.