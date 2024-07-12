İletişim Başkanlığı'ndan 'Türk polisi Suriyelilere saldırdı' haberlerine yalanlama

12 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:15

İletişim Başkanlığı, kamuoyundaki yalan haberleri bir bir çürütüyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Kayseri'deki olaylardan sonra Türk polisi Suriyeli sığınmacılara saldırdı" iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Kayseri'deki olaylardan sonra Türk polisi Suriyeli sığınmacılara saldırdı" iddiası doğru değildir.

HABERLER 2014'E AİT MAZBATA KAVGASINDAN

İddiaya konu görüntülerin, 31 Mart 2024'te Mahalli İdareler seçiminin ardından yaşanan bir olay sırasında kaydedildiği ve Suriyeli sığınmacılarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu olayda, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki muhtarların mazbata teslimi nedeniyle kavga ettiği ve polisin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."