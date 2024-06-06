İletişim Başkanlığı'ndan 'yabancı uyruklu öğrencilere karne verilecek' iftirasına yalanlama

06 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:36

"Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıfı oluşturup yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek" şeklindeki iddialar son dönemde medyada yankı bulmuştu. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialara yanıt verdi. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

"NOT ALAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN SINIF GEÇMELERİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

DMM tarafından yapılan açıklamada; "2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci gelmiştir. Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir.





'BOŞ KARNELER GÖRÜLMEKTEDİR'

İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir. İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir. Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.