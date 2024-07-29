İlginç anlar! Kağıthane'de yanan motosiklete kovalı müdahale!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:54
Alev alev yanan motosiklete kovalı müdahale izleyenleri şaşkına çevirdi. Binadaki bir vatandaşın motosiklete yukarıdan kovayla su döktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
İlginç olay Kağıthane'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev alev yanmaya başladı.
VATANDAŞLARDAN KOVALI MÜDAHALE
Yanan motosikletin sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi. Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı.
BİNADAN AŞAĞI KOVA İLE SU DÖKTÜLER
Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü.
İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı