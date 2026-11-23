İlk Evim konut kredisi için bekleyiş sürüyor. Düşük faizli konut finansmanından yararlanmak isteyen vatandaşlar, kampanyanın ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırıyor. TBMM kayıtlarına göre ilk kez konut alacaklara yönelik bazı kanun teklifleri komisyonda bulunuyor. Peki, İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

İlk Evim konut kredisi için 23 Kasım 2026 itibarıyla resmi başvuru süreci başlamadı. TBMM'nin resmi internet sitesindeki kayıtlarda, ilk kez konut edineceklere yönelik kredi desteği içeren kanun tekliflerinin henüz komisyonda olduğu görülüyor.

17 Haziran 2026'da Meclis Başkanlığına sunulan 2/3727 esas numaralı teklif, 18-35 yaş arasındaki ve kendisi, eşi veya çocukları adına konut bulunmayan gençlere devlet destekli konut finansmanı sağlanmasını amaçlıyor. Teklifin son durumu komisyonda olarak kaydedildi.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk Evim konut kredisinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. 1 Temmuz 2026'da sunulan 2/3758 esas numaralı kanun teklifi de 2027 yılına kadar ilk defa konut alacaklara kamu bankaları üzerinden düşük faizli kredi verilmesini öngörüyor. Bu teklifin de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki süreci devam ediyor.

Dolayısıyla başvuru takvimi ve kredinin kullanım koşulları henüz kesinleşmedi.

YÜZDE 1,20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade seçenekleriyle gündeme gelen İlk Evim kredisi için bu koşullar henüz resmi olarak açıklanmadı. Kredi limiti, gelir şartı, başvuru yöntemi ve kampanyaya katılacak bankalar konusunda da kesinleşmiş bir duyuru bulunmuyor.

Resmi düzenleme ve başvuru takvimi açıklandığında krediye ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.