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İlk kazadan yaralı kurtulmuştu... İkinci kazada canından oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:05
İlk kazadan yaralı kurtulmuştu... İkinci kazada canından oldu

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Uğur Efe'nin 3 yıl önce de turizm otobüsü ile kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçtiği ve kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Antalya'da önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında; Uğur Efe'nin (48) kullandığı servis aracı, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu araç yan yatmış ve kazada 8 kişi yaralanmıştı.

Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Uğur Efe ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetmişti.

İlk kazadan yaralı kurtulmuştu... İkinci kazada canından oldu - 1. Resim

Kazanın ardından hayatını kaybeden servis aracı sürücüsü Uğur Efe'nin 6 Eylül 2021 tarihinde Çevreyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında da otobüsün sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

İlk kazadan yaralı kurtulmuştu... İkinci kazada canından oldu - 2. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, 2021 yılındaki kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şeridinden karşıya hızlı şekilde geçmesi, ardından otomobilin refüje çıkan otomobilin dumanların çıktığı anlar görüldü. Görüntüde ayrıca şehir içi yolcu otobüsünün, kaza yapan otobüsten saniyeler önce önünden geçtiği anlar yer almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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