İlk kez böyle bir yılan görüntülendi: İlginç başlı, kulakları dışarda

16 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:00

Türkiye genelinde hakim olan sıcak hava dalgası nefes aldırmıyor. Kavurucu sıcaklıklar her geçen gün daha da artış gösterirken Türkiye'nin birçok yerinde de yılan görüntüleri kaydedilmeye devam ediyor.

İLK KEZ BÖYLE BİR YILAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde pek çok kişinin ilk defa karşılaştığı bir yılan türü görüntülendi. Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen ilginç görünümlü yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Yılanı görüntüleyen vatandaşlardan Deniz Kuşseven isimli şahıs ilk defa böyle bir sürün genle karşılaştığını belirterek “Tatil için Fethiye’ye gittim. Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti” diyerek korkunç görünümlü yılanın bir süre sonra gözlerden kaybolduğunu söyledi.