İlyas Salman'dan öldü haberlerine Narin tepkisi!

02 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:01

Zaman zaman sosyal medyada hakkında 'İlyas Salman öldü' haberleri çıkan usta sanatçı İlyas Salman ateş püskürdü. Hakkında yine öldü haberleri çıkınca sinirlenen usta oyuncu Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı hatırlatarak bir paylaşım yaptı.

Sitem dolu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

"ŞU KIZCAĞIZ BULUNSUN ARTIK"

Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar"