İmam ile kadın astsubay davasında karar çıktı! Mahkemede hakaret

22 Kasım 2024 07:56 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:10

Van’da ilişki yaşadığı kadın astsubay tarafından dolandırıldığını iddia eden imamın davasında karar çıktı.

Emrindeki 5 askeri taciz eden komutanın cezası belli oldu

Emrindeki 5 askeri taciz eden komutanın cezası belli oldu

Van​'da jandarma astsubay ile bir imam​ arasında cinsel ilişki​ ve darp iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti imamın şikayeti üzerine açılan dolandırıcılık ve darp davasında kararını vererek sanıkları hapis cezasına çarptırdı.

İLİŞKİ, DARP VE ŞANTAJ

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay G.K., boşandıktan sonra sosyal medya üzerinden Bitlis merkezde yaşayan İmam İ.S. ile iletişim kurmaya başladı. İkili, 28 Ağustos gecesi Van-Erciş kara yolu kenarında bir araçta bir araya geldi. Bu sırada G.K., emrindeki Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy ve Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu’nu olay yerine çağırdı. Uzman çavuşlar, İ.S.’yi kameraya kaydederek, görüntüleri yaymakla tehdit etti. Ardından imamı darp ederek hesabındaki parayı kendi hesaplarına aktardılar. Olay sonrasında Astsubay G.K., Taner Şirp isimli bir şahsın aracıyla bölgeden ayrıldı.

CEZA VE TAHLİYE KARARI

İmam İ.S.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan jandarma personeli ve sivil şahıs tutuklandı. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda G.K., Orhan Ersoy, Ömer Keleşoğlu ve Taner Şirp, “Nitelikli yağma” suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, mağdurun zararının karşılanmasını dikkate alarak cezayı 6,5 yıla indirdi ve sanıkların tahliyesine hükmetti.

DURUŞMADA TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşma sırasında Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Astsubay G.K.’ya yönelik ağır ifadelerde bulundu ve “Sen bir eskortsun” dedi. Bu ifadeler tutanaklara geçerken, G.K.’nın duruşma boyunca sık sık ağladığı öğrenildi.