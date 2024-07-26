İmama saldırmadan saniyeler önce! Oklu saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:45
Bağcılar'daki Necattin Cami imamı Dursun Kuru'yu ok ile vuran Muhammet F.G'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan görüntülerde kimseye aldırış etmeden yolda elinde yay ve okla camiye doğru ilerliyor...
Dehşete düşüren olay geçtiğimiz gün Bağcılar'da meydana gelmişti.
Necattin Camii'ne gelen Muhammet F.G. camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile önce tartıştı ardından geri gelerek cami çıkışında Kuru’yu omzundan okla yaralanmıştı.
OK İLE VURULAN İMAM TABURCU OLDU
Olayın ardından imam Kuru, caminin yakınındaki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hemen ameliyata alınmıştı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Kuru ise bugün sabah saatlerinde son kontrollerin ardından taburcu edildi.
SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G.'yi yaralayan saldırganın camiye gidiş anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet F.G. elinde yay ve okla camiye gittiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı