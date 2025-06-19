İmamoğlu dosyasında yeni gelişme: Avukat Pehlivan için tutuklama talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan faydalanan iki şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda, Pehlivan ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.