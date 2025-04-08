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 | Banu İriç

İmamoğlu için imza veren depremzedeler konteyner kentten çıkarıldı mı? DMM'den açıklama geldi

CHP’nin erken seçim ve Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için başlattığı imza kampanyasına destek veren bazı depremzedelerin, konteyner kentten çıkarılmakla tehdit edildiği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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İmamoğlu için imza veren depremzedeler konteyner kentten çıkarıldı mı? DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 22:46

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “AFAD tarafından kurulan konteyner kentte, Ekrem İmamoğlu için imza atan ya da imza toplayanlar tespit edilirse konteyner kentten çıkarılacak” yönündeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi. DMM, söz konusu haberin manipülasyon içerdiğini ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

İmamoğlu için imza veren depremzedeler konteyner kentten çıkarıldı mı? DMM'den açıklama geldi

AFAD İNCELEME BAŞLATTI

Yapılan açıklamada, geçici konaklama merkezlerinden vatandaşların tahliye işlemlerinin mevcut yönerge ve genel emirlere göre yürütüldüğü vurgulandı. Haberde paylaşılan mesajlaşma görüntüsünün herhangi bir kamu görevlisi tarafından paylaşılmadığı belirtilirken, ilgili mesaja ilişkin AFAD tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca, AFAD tarafından kurulan geçici konaklama merkezlerinde faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin çalışmalarının önceden izne tabi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, bu alanlarda izinsiz imza toplamanın ya da propaganda yapmanın yasak olduğu ifade edildi.

DMM, hiçbir depremzedenin bu nedenle konteyner kentten çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirterek, kamuoyuna yöneltilen bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

https://x.com/dmmiletisim/status/1909606101764784184

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