'İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde açılan bir kreşe şafak operasyonuyla polis baskını yapıldığı iddiasını yalanladı. Söz konusu görüntülerin Esenyurt'ta kaçak olarak işletilen bir kreşe yapılan denetimler sırasında çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ESENYURT'TAKİ KAÇAK BİR KREŞE YAPILAN DENETİMDEN

İddiaya konu fotoğrafın, 2020 yılında Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında işletilen kaçak kreşe yapılan denetime ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Kreş olarak kullanılan daire, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim sonrası mühürlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.