İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kurulda hukukçu yok muydu? DMM'den açıklama var

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iptal kararını veren üniversite komisyonunda hukukçu olmadığını, bir onkoloji uzmanı ile konservatuar hocasının bulunduğunu iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise iddia yalanlanarak kurulda hukukçuların da yer aldığı 20 profesörün bulunduğu belirtildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diplomasıyla ilgili avukatı Mehmet Pehlivan tarafından bir iddia ortaya atıldı.

"KİMLER VAR BİLİYOR MUSUNUZ" DİYE PAYLAŞTI

Pehlivan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?

İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,

Bir Onkoloji uzmanı,

Bir Konservatuar hocası!

Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!"

Avukat Pehlivan'ın paylaşımı üzerine İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddia yalanlanarak kararın üniversitenin yönetim kurulu tarafından alındığı belirtildi.

"KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALAR"

Merkezin açıklamasında söz konusu kurulda hukukçuların da içinde bulunduğu 20 profesörün varlığına işaret edildi. Açıklamada geçen ifadeler şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyon, iş hukuku alanında çalışan bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuvar hocasından oluşuyor" iddiası doğru değildir.

İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025 tarihinde alınan 28 kişiye ait diplomanın iptaline ilişkin karar, bahse konu komisyonda değil üniversitenin yönetim kurulu tarafından “oy birliğiyle” alınmıştır.

İddialara konu komisyon, kamuda zaten prosedür gereği olan inceleme komisyonudur. Bu komisyonun diplomayla ilgili iptal kararı vermesi kesinlikle söz konusu değildir.

Kararın çıktığı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında ise; idare hukukçularından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve yine idare hukukçusu olan Genel Sekreterin yanı sıra fakülte dekanlarından oluşan 20 Profesör yer almıştır.

Dolayısıyla iptal kararı veren kurulda "hukukçu olmadığına" yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialardır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1909950328080117977