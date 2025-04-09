Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kurulda hukukçu yok muydu? DMM'den açıklama var

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma iptal kararını veren üniversite komisyonunda hukukçu olmadığını, bir onkoloji uzmanı ile konservatuar hocasının bulunduğunu iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise iddia yalanlanarak kurulda hukukçuların da yer aldığı 20 profesörün bulunduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kurulda hukukçu yok muydu? DMM'den açıklama var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 16:24

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diplomasıyla ilgili avukatı Mehmet Pehlivan tarafından bir iddia ortaya atıldı.

"KİMLER VAR BİLİYOR MUSUNUZ" DİYE PAYLAŞTI

Pehlivan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?

İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,
Bir Onkoloji uzmanı,
Bir Konservatuar hocası!

Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!"

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kurulda hukukçu yok muydu? DMM'den açıklama var

Avukat Pehlivan'ın paylaşımı üzerine İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddia yalanlanarak kararın üniversitenin yönetim kurulu tarafından alındığı belirtildi.

"KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALAR"

Merkezin açıklamasında söz konusu kurulda hukukçuların da içinde bulunduğu 20 profesörün varlığına işaret edildi. Açıklamada geçen ifadeler şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyon, iş hukuku alanında çalışan bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuvar hocasından oluşuyor" iddiası doğru değildir.

İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025 tarihinde alınan 28 kişiye ait diplomanın iptaline ilişkin karar, bahse konu komisyonda değil üniversitenin yönetim kurulu tarafından “oy birliğiyle” alınmıştır.

İddialara konu komisyon, kamuda zaten prosedür gereği olan inceleme komisyonudur. Bu komisyonun diplomayla ilgili iptal kararı vermesi kesinlikle söz konusu değildir.

Kararın çıktığı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında ise; idare hukukçularından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve yine idare hukukçusu olan Genel Sekreterin yanı sıra fakülte dekanlarından oluşan 20 Profesör yer almıştır.

Dolayısıyla iptal kararı veren kurulda "hukukçu olmadığına" yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialardır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1909950328080117977

ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul üniversitesi
#yönetim kurulu
#Diploma İptali
#Yolsuzluk Soruşturması
#Pehlivan
#Dezenformasyon Merkezi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.