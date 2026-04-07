İmralı'da yeni düzenleme: Öcalan'a yeni çalışma ofisi

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki koşulları tartışılmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı "Villa yapılıyor" iddialarını yalanlarken İmralı'da Öcalan için ayrı bir çalışma bölümü düzenlemesi yapılacağı öğrenildi.

İmralı'da yeni düzenleme: Öcalan'a yeni çalışma ofisi
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 03:45
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 03:45

'ın 'daki durumunun ne olacağı konusu sürecinde sık sık tartışmaya açılıyor. Bazı kesimler Öcalan'ın dışarı çıkacağı hatta onun için villa hazırlandığı iddialarını ortaya atarken bu çıkışların doğru olmadığını bildirdi. Öcalan'ın kendisinin de güvenlik riski sebebiyle ada dışına çıkmayı talep etmediği ortaya çıktı.

Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki durumu ve olası değişiklikler hakkında Adalet Bakanlığı'nın iddiaları yalanladığı ve Öcalan'ın güvenlik riski nedeniyle adadan ayrılmak istemediği belirtiliyor.
Bazı kesimler Öcalan'ın İmralı'dan çıkacağı ve villa hazırlandığı iddialarını ortaya atsa da Adalet Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.
Öcalan'ın kendisinin de güvenlik riski sebebiyle ada dışına çıkmayı talep etmediği belirtildi.
İmralı cezaevi kampüsünde Öcalan için bir alana çalışma ofisi yapılacak, ancak ada üzerinde ayrı bir villa ya da konut inşa edilmeyecek.
AK Parti kurmayları, Öcalan'ın güvenlik riski nedeniyle adadan ayrılmak istemediğini, bunu kendisinin devletle yaptığı görüşmelerde söylediğini belirtti.
Parti kaynakları, Öcalan'ın hukuki bir statüye kavuşmasına yönelik tartışmaların şu anda gündemlerinde olmadığını, sadece İmralı'daki şartlarında bazı esneklikler sağlandığını ifade etti.
Süreç ilerledikçe farklı iletişim kanallarına izin verilebileceği ve DEM Parti'nin talebi üzerine gazeteciler, akademisyenler gibi farklı kesimlerle görüşme imkanının sağlanabileceği belirtildi.
ÖCALAN'A ÇALIŞMA OFİSİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre güvenlik kaynakları, umut hakkı veya infaz düzenlemesi doğrultusunda bir ceza indirimi olsa bile Öcalan’ın İmralı’dan ayrılmayacağını dile getirdi. Bunu doğrulayan AK Parti kurmayları ise "Öcalan 'güvenlik riski' sebebiyle ada dışına çıkmak istemiyor. Devletle yaptığı görüşmelerde bunu bizzat kendisi söyledi. Çünkü çıktığında bir güvenlik problemi yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre İmralı cezaevi kampüsündeki binalardan birisinde tadilat yapılıyor. Burada duvarla bölünen bir alan Öcalan’a çalışma ofisi olarak tahsis edilecek, konaklaması için temel ihtiyaçlar bulunacak. Bunun dışında ada üzerinde ayrı bir yere villa ya da konut inşa edilmeyecek.

Parti kaynakları, ’nin gündeme getirdiği ‘Öcalan’ın statüsü’ tartışmaları konusunda ise şu yorumu yaptı:

Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı bir şekilde nihayete ermesinden sonra her mesele konuşulur. Ancak Öcalan’ın hukuki bir statüye kavuşmasına yönelik tartışmalar şu anda gündemimizde yok. Sadece İmralı’daki şartlarında bazı esneklikler sağlandı. Süreç ilerledikçe farklı iletişim kanallarına izin verilebilir. DEM Parti’nin de talebi üzerine gazeteciler, akademisyenler gibi farklı kesimlerle görüşme imkânı sağlanabilir.

