İmzaladıkları belge sokakta bıraktı! Anne ve kızından ev kiralayacaklara uyarı: Sakın bu hataya düşmeyin!

24 Ağustos 2024 17:53 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:53

Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Antalya'da, kira artışı nedeniyle ev sahibine karşı anlaşmazlık yaşayan bir anne ve kızı, imzaladıkları tahliye taahhüdü nedeniyle zor bir durumda kaldı. 2022 yılında kiraladıkları evde yaşanan anlaşmazlık sonucunda, ev sahibi tahliye taahhüdünü devreye sokarak kiracıları bir anda sokağa çıkardı.

Güvenlik Mahallesi 265 Sokak'taki evlerinde avukatlar ve icra memurları tarafından gerçekleştirilen tahliye işlemi, anne ve kızının tüm eşyalarını sokağa çıkarmalarına neden oldu. Geceyi eşyalarının başında sokakta geçiren vatandaşlar, şimdi başlarını sokabilecekleri bir yer bulmak için yardım arıyor.

HÜLYA GÖKKARA, KIZININ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE MAHKEMEYE KATILAMADI

Anne Hülya Gökkara, yaptığı açıklamada evi çilingirlik yapan bir kişiden kiraladıklarını ve ev sahibini tanımadıklarını belirtti. Evi kiraladıkları sırada kendisine bir kağıt imzalattığını anlatan Gökkara, ilk yıl kiraları günü gününe ödediklerini ve senesi geldiğinde de çoğalttıklarını söyledi.

Ev sahibinin 3 ay sonra "Bana bu para yetmez" diyerek tekrar kontrat yapma teklifinde bulunduğunu ve "Bu kira bana az, ister yap, ister çık" dediğini aktaran Gökkara, ev sahibinin isteği üzerine yeniden kontrat yaptığını ve kiranın TÜFE üzerinden zamlandığını, ödemeyi de IBAN üzerinden düzenli olarak yaptığını savundu.

"EV SAHİBİNDEN ALACAĞIM VAR"

"Şu anda benim ev sahibine borcum değil, alacağım var." diyen Gökkara, kızının rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğu süreçte mahkemeye gidemedikleri için tahliye kararı çıktığını ifade etti. Ancak buna itiraz ettiklerini ve itirazın sonucunu beklerken, ellerinde tahliye taahhüdü olduğunu belirterek evi boşaltacaklarının kendilerine söylendiğini belirtti.

Gökkara, "İtirazımızı ettiğimizi, bunun sonucunun beklenmesi gerektiğini belirttik. O gün geri gittiler ama dün sabah tekrar geldiler. Evi boşaltmak zorunda olduklarını, ev sahibinin bizi bu evde istemediğini, zamanda vermediğini belirterek eşyaları dışarı çıkardılar. Geceyi kızımla birlikle eşyaların başında sokakta geçirdik. Şu anda suyumu bile komşularım getiriyor." diyerek yaşadığı zor durumu anlattı.

"TARİHSİZ TAAHHÜT İMZALAMAYIN"

Annesi ile birlikte sokakta kalan ve geceyi eşyaların başında geçiren Sibel Topcuoğlu ise avukatlar ve icra memurları ile birlikte evin boşaltılmasının arından evin anahtarının değiştirildiğini belirterek, "2022'de evi kiraladığımızda tahliye taahhüdü imzalatıldı. Sakın kimse bu hataya düşmesin, tarihsiz taahhüt imzalamasın, daha sonra başınıza bela olabiliyor. Ev sahibi ben yokken eve gelerek anneme evi görmek istediğini, kiranın az olduğunu ve ikinci bir kontrat yapmak istediğini söylemiş. Son zamdan 3 ay sonra yeni kontrat ve zam yaptık" şeklinde konuştu.

İmzalatılan tahliye taahhüdünü gerekçe göstererek tahliye davası açıldığını belirten Topcuoğlu, "İki ay sonra da ilk girdiğimizde imzalanan taahhütname gerekçe gösterilerek dava açıldı. Geçtiğimiz günde evi tahliyeye geldiklerini belirttiler. 25 gün hastanede yatmıştım. O zaman davaya katılamadık, o zaman tahliye kararı çıkmış. İstinafa itiraz ettik. Bana her hangi bir evrak gelmemişti. Dün de icra memurları ve avukatlar geldi. Bir evrak istedim, ama avukatlar ev sahibinin tahliye taahhüdü ile istediği zaman evden çıkarabileceğini söylediler. Eşyaları dışarı çıkardılar, annemle birlikte geceyi dışarda geçirdik. Annemle yalnız yaşıyorum, yardım bekliyoruz. Barınacak bir yere ihtiyacımız var." dedi.