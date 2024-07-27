Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı

İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:55
İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı

Hakkari'de inanılmaz bir kaza yaşandı. Dereye uçan ve ters dönen otomobildeki 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Hakkari kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Kavaklı ve Kaval köylerinin yol ayrımındaki köprüde Kaval Şelalesini görmek isteyen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı - 1. Resim

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE 

Bölgede bir maden firmasının işçileri ters dönen araçtaki 3 kişiyi kurtardı.

Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı - 2. Resim

İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...