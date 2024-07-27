İnanılmaz kurtuluş! Otomobille dereye uçtular burunları bile kanamadı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:55
Hakkari'de inanılmaz bir kaza yaşandı. Dereye uçan ve ters dönen otomobildeki 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Hakkari kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Kavaklı ve Kaval köylerinin yol ayrımındaki köprüde Kaval Şelalesini görmek isteyen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE
Bölgede bir maden firmasının işçileri ters dönen araçtaki 3 kişiyi kurtardı.
Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı