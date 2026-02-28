Menü Kapat
İncirlik Hava Üssü görüntüleri soruşturması: Kenan Şener gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
23:40
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
04:03

Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayın yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma, İncirlik Hava Üssü'nden ANKA Haber Ajansı'nda "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili.
ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.
Koza TV Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Personeli ve iki muhabir de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden ANKA Haber Ajansı'nda "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Personeli ve kurumun iki muhabirinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giden Şener, sağlık kontrolünden geçirildi.

ANKA Haber Ajansı'na İncirlik Hava Üssü soruşturması!
#Gözaltı Kararı
#İncirlik Hava Üssü
#Anka Haber Ajansı
#Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kenan Şener
#Gündem
