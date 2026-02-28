İncirlik Hava Üssü görüntüleri soruşturması: Kenan Şener gözaltında

Kategoriler
Adana Cumhuriyet Başsavcığılı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden ANKA Haber Ajansı'nda "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Personeli ve kurumun iki muhabirinin gözaltına alındığı bildirildi.
Aynı soruşturma kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giden Şener, sağlık kontrolünden geçirildi.