İndirim için market önünde çadır kurup beklediler! Tam 1 milyon TL'lik hediye çeki dağıtıldı

01 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 09:43

İstanbul Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel yaptığı kampanyadan yararlanmak isteyen binlerce vatandaş dükkanın önünde çadır kurdu. Bin liralık hediye çekini almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi.

Silivri​'de market zincirine ait bir şubenin açılışında yaşananlar şaşkına çevirdi. Açılışa özel bin kişiye bin liralık çekin dağıtılacağı kampanyaya katılım oldukça yoğundu. Bin liralık çeki almak isteyen vatandaşlar geceden gelip dükkanın önünde çadır kurdu. Metrelerce uzayan sıra havadan görüntülenirken marketin açıldığı saniye vatandaşlar kasap reyonlarını adeta yağmaladı.

"HEDİYE ÇEKİMİMİZİ ALACAĞIZ"

Kampanyalardan yararlanmak için akşam gelip marketin önünde çadır kuran bir vatandaş, “Öncelikle kişi başı bin TL'lik bir hediye çeki var ve ayrıca içeride harici çekilişler olacakmış, kampanyalar olacakmış, bunun için de buradayız. Hediye çekimimizi alacağız. Sabah erkenden sırada çok fazla insan olacağını düşünüyoruz, biz yani güzel bir vakit geçirelim hediye çekimizi alalım istiyoruz” dedi.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, “Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz” dedi.



