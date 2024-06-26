İndirim peşinde koşarken ünlü oldu! Beyza isimli TikTok fenomeni Siccin 8 filminde oynayacak... Anlaştığı fiyat dudak uçuklattı

26 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:43

Ünlü bir kozmetik mağazasında indirim peşinde koşarken karıştığı kavga ile ülke gündemine oturan Beyza isimli TikTok fenomeni Siccin 8 filminde oynayacak.

Sosyal medyada viral olan paylaşımlar kullanıcıların "Siccin'de oyna" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Bu yorumları ve paylaşımları gören Siccin'in yönetmeni ise harekete geçti.

GALAYA KATILMIŞTI

Beyza'nın artan popülaritesi, Siccin serisinin yapımcılarının da dikkatini çekmesi üzerine genç kız kısa sürede Siccin 7 filminin galasına davet edilmişti

Galada hem hayranlarıyla hem de film ekibiyle buluşan Beyza büyük ilgi görmüştü.

MİLYONER OLDU

Beyza’nın Siccin 8 filmimde yer almak için imaj hakları dahil olmak üzere 1.000.000 TL karşılığında anlaşma sağladı.