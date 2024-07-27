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İnek araçlara aldırış etmedi! Trafiği tehlikeye düşürdü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:08

Bolu-Karacasu kara yolunda yolun ortasından giden inek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Bolu-Karacasu kara yolunda Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen vatandaşların gidiş güzergahında inekler trafiği tehlikeye düşürdü.

İnek araçlara aldırış etmedi! Trafiği tehlikeye düşürdü - 1. Resim

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Orta refüjde otlayan ineklerden biri, yolun ortasına geçti. İki şeritli yol üzerinde araçlara aldırış etmeden giden büyükbaş hayvan trafiği tehlikeye düşürdü.

İnek araçlara aldırış etmedi! Trafiği tehlikeye düşürdü - 2. Resim

O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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