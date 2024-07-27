İnek araçlara aldırış etmedi! Trafiği tehlikeye düşürdü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:08
Bolu-Karacasu kara yolunda yolun ortasından giden inek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.
Bolu-Karacasu kara yolunda Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen vatandaşların gidiş güzergahında inekler trafiği tehlikeye düşürdü.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ
Orta refüjde otlayan ineklerden biri, yolun ortasına geçti. İki şeritli yol üzerinde araçlara aldırış etmeden giden büyükbaş hayvan trafiği tehlikeye düşürdü.
O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı