İnek yola fırladı, araçtaki 6 kişi yaralandı

20 May 2024 20:57 - Güncelleme : 20 May 2024 21:00

Ağrı’nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan İ.I’nın önüne bir inek çıkmasıyla çarpmak istemeyince araçtaki diğer kişilerle beraber sürücü yaralandı.

Hayvana çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan İ.I, H.I, Z.I, Ç.I, S.I ve E.I’yı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.