28 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:47
İneklerini otlatırken dehşeti yaşadı: Durumu ailesi fark etti
Elazığ’da ineklerini otlatan bir kişi yılan sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında meydana gelen olayda, ineklerini otlatan S.İ., otların arasından yürürken bacağını yılan soktu.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu ailesinin görmesi üzerine, olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.İ., ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı