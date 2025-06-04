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 | Selahattin Demirel

İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de! Kaç mahkum tahliye olacak?

İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 19 binden fazla mahkumun tahliye sürecinin başlaması bekleniyor.

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İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de! Kaç mahkum tahliye olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 19:39

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "10. Yargı Paketi" ismi ile bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hayata geçmesi ile 19 bini aşkın mahkumun tahliye sürecinin başlaması bekleniyor.

DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Uzun süredir kamuoyunca beklenen düzenleme ile toplumdaki cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda denetimli serbestlikte yeni dönem başlayacak.

- Hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın onda birini ceza infaz kurumunda geçirmek zorunda olacak. Bu süre beş günden az olamayacak.

- Teklif ile konutta infazın kapsamı da genişletilecek. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.


- Hasta ve engelli mahkumlara adli tıp raporuna göre konutta hapis cezası getirilecek.

- Düzenleme ile suça teşebbüs edenlere daha az indirim yapılması sağlanacak. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırılacak. Böylece, caydırıcılık sağlanarak suç işlenmeden önlenecek.

Kabul edilen teklifte, trafikte işlenen suçlara karşı düzenlemeler de yer alıyor.

- Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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