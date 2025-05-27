İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! Kimler erken tahliye olacak?

10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesiyle ilgili detaylar belli oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik canlı yayında düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre 32 maddeden oluşacak teklifle Kovid düzenlemesi tekrar gelecek ve mahkumlara 3 yıl önce açık cezaevine geçme ile denetimli serbestlikle tahliye olma imkanı verilecek. İşte merakla beklenen infaz düzenlemesinin detayları...

Kamuyoyunun merakla beklediği infaz düzenlemesi hakkında yeni ayrıntılar netleşmeye başladı. TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında konuyla ilgili edindiği bilgileri açıkladı. "Bayram öncesi yetişir" diyen ve Kovid düzenlemesinin geri geleceğini belirten Atik, mahkumlar için iki durumun söz konusu olacağını ve bu durumda erken tahliye olma imkanının geleceğini söyledi. İşte Atik'in infaz düzenlemesi hakkında paylaştığı bilgilerden öne çıkanlar:

KOVİD DÜZENLEMESİ GERİ GELİYOR! TERÖR SUÇLARI DETAYI

"İnfaz düzenlemesinin yarın Meclis'e gelmesini bekliyoruz. Diğer partilerle de bir uzlaşma sağlandı anladığım kadarıyla. Bayramdan önceye yetişir diye tahmin ediyorum. Birincisi infaz düzenlemeleriyle ilgili 10 farklı kanunda değişiklik ya da düzenleme yapılacak. Toplam 32 maddeden oluşan bir teklif olacak.

- Öncelikle denetimli serbestlikten yararlanmak için cezaevinde asgari kalma koşulu değiştirilecek. Bir miktar esneme sağlanacak.

- Kovid düzenlemesi tekrar getiriliyor. Yani 31 Temmuz 2023'ten öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme diye bir düzenleme gelecek ya da 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getirilecek.

Kovid döneminde yargılanan isimler de ya açık cezaevine çıkacaklar ya da denetimli serbestlikle serbest kalacaklar. Denetimli serbestlikle alakalı olarak Kovid düzenlemesiyle ilgili yapılacak serbest bırakmalarda terör suçluları bundan faydalanamayacak.

- En çok beklenen başlıklardan bir tanesi de ikinci kez mükerrer işlenen suçlarla alakalı da bir düzenleme geliyor. İkinci defa suç işleyenlerle ilgili olarak bunların salıverilmelerini sağlayacaklar. Cezalarının 3/4'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıvermeden yararlanacaklar.

KAPALI CEZAEVİNDE KALAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

- Özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor. Konutta, hafta sonu ve gece infazların kapsamı kadınlar, çocuklar ve yaşlılarla ilgili genişletiliyor. Kasten işlenen suçlarda 3 yıla, taksirle işlenen suçlarda 5 yıla çıkarılıyor bu alternatif infaz düzenlemeleri. Hafta sonu infaz usulü hafta içi olarak da uygulanabilecek.

- Kapalı cezaevinde kalan çocuklarla ilgili de bir düzenleme geliyor. Durumları esnetiliyor. Çok sayıda çocuk cezaevinden çıkacak ya da eğitim evlerine nakledilecek.

- Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması için trafik düzenini bozan eylemlere daha etkin mücadele edilmesi amacıyla cezalar artırılıyor. Kasten yaralama, ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları bir miktar artırılıyor. Meskun mahalde silahla ateş etme suçun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar artırılıyor.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMAYA HAPİS CEZASI

- Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası artırılıyor. 2 yıla kadar hapis cezası var. Trafikte yol kesme müstakil suç olarak ayrıca düzenleniyor. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

- Sulh Ceza Hakimliklerine yayın içerikleriyle ilgili ilave yetkiler getiriliyor. Bu düzenlemeler yarın ya da en geç çarşamba günü Meclis'te olacak. Bayrama kadar çıkarılacağı kanaatindeyim."