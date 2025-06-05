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 | Selahattin Demirel

İnfaz kanunu sonrası cezaevlerinde hareketlilik! İşte tahliye olan mahkumun sözleri

İnfaz düzenleme kanununun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı. Bir mahkum, salıverildikten sonra "Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.

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İnfaz kanunu sonrası cezaevlerinde hareketlilik! İşte tahliye olan mahkumun sözleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 00:42

Gündeme gelmesiyle birlikte binlerce vatandaşın merakla beklediği infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

CEZAEVLERİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Yürürlüğe giren düzenlemeyle 20 bine yakın mahkuma erken tahliye yolu açıldı. Gelişme sonrası cezaevlerinde de hareketlilik başladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyelerin başlaması üzerine mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı. Oğlunun 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

"VESİLE OLANLARDA ALLAH RAZI OLSUN"

Cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin ise "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

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