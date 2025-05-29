İnfaz paketi Meclis'te! Suça sürüklenen çocuk maddesi dikkat çekti

AK Parti, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu. Kanun teklifinde suça sürüklenen çocuklarla ilgili madde ise dikkat çekti.

AK Parti, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini, saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifindeki maddeleri tek tek sıraladı.

ÇOCUK HÜKÜMLÜ MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında 2 çocuk tarafından katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 'suça sürüklenen çocuk' tartışması başlamıştı. Açıklanan kanun teklifinde ise suça çocuk hükümlülerle ilgili madde dikkat çekti.

"CEZALARININ İNFAZINA, ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BAŞLANACAK"

Güler 4. maddeyi şöyle açıkladı:

"Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Teklifle, çocuk hükümlülerin cezalarının infazına çocuk eğitim evleri yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması, iyi hâlli olan çocukların eğitim evlerine gönderilmesi sağlanmaktadır. Bu düzenlemeyle çocukların ıslahına yönelik birtakım tedbirler alınmaktadır."

