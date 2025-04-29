İnfaz yasası değişiyor! Alt sınır ile erken tahliye fırsatı

Yeni yargı paketi ile birlikte konutta infaz, gece infazı ve hafta sonu infazı gibi uygulamalarda kapsam genişliyor. 3 yıl olan ceza sınırı 5 yıla çıkarılacak. Hamileler ve çocuk sahibi kadınlar cezalarını evde tamamlayabilecek. Basit suçlardan hüküm giyenler, gündüz işte çalışıp gece cezaevine dönecek.

Ceza İnfaz Yasası’nda önemli değişiklikler gündemde. Adalet Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde, konutta infaz, gece infazı ve hafta sonu infazı gibi uygulamalarda esneklik sağlanacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yapılacak düzenlemelerle, farklı infaz modelleri daha geniş bir kesime yayılacak.

ERKEN TAHLİYE FIRSATI

Mevzuata göre 3 yıla kadar taksirli suçlardan alınan hapis cezaları, evde, hafta sonu veya gece infazı kapsamında dışarıda tamamlanabiliyor. Ancak 3 yılın altındaki cezalar pratikte infaz edilmiyor. Yeni düzenlemeyle bu sınır 5 yıla çıkarılacak. Böylece cezasının bitimine 5 yıl kalan mahkûmlar, cezalarını dışarıda çekebilecek.

İŞE GİDİP CEZAEVİNE DÖNÜŞ

Konutta infazdan özellikle hamile kadınlar ve küçük çocuk sahibi anneler yararlanacak. Ayrıca ağır hastalığı veya ileri yaşı nedeniyle cezaevi şartlarında yaşamını sürdüremeyen mahkûmlar da cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz hakkı elde edecek. Basit suçlardan ceza alanlar için “gece infazı” modeli öngörülüyor: Gündüz işlerine devam eden hükümlüler, akşamları cezaevine dönecek. Hafta sonu infazında ise yalnızca Cumartesi ve Pazar günleri cezaevinde kalınacak.

AĞIR SUÇLAR KAPSAM DIŞI

AK Parti kaynakları, bu esnek infaz modellerinin yalnızca basit suçlar için geçerli olacağını vurguladı. Kasten adam öldürme, cinsel saldırı ve terör suçları gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu düzenlemelerden yararlanamayacak. Yetkililer, gece veya hafta sonu infazı sırasında firar eden mahkûmların doğrudan kapalı cezaevine aktarılacağını da belirtti.