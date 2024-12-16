İngilizce öğretmeni Katie Erorbay'ı vahşice öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

16 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:09

İstanbul Kartal'da İngilizce öğretmeni Katie Erorbay'ın kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen eski sevgili genç kadını korkunç bir şekilde öldürmüştü. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Katil zanlısının "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklinde video attığı ortaya çıktı. İşte korkunç cinayetle ilgili tüm detaylar...

Korkunç cinayet​ İstanbul Kartal'da meydana geldi. Taksi şoförü Mustafa Gülser, bir süre ilişki yaşadığı İngilizce öğretmeni Katie Erorbay'ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine talihsiz kadını vahşice katletti. Korkun cinayetin ardından Mustafa Gülser hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AYRILIĞI HAZMEDEMEDİ

36 yaşındaki İngilizce öğretmeni Katie Erorbay ile 41 yaşındaki taksi şoförü Mustafa Gülser'in duygusal birlikteliği vardı. Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini hazmedemeyen Gülser, genç öğretmeni takıntı haline getirdi. Görüşmek için sürekli mesaj atsa da ret cevabı aldı. Erorbay'ın çalıştığı okulun önüne gelen adam, Erorbay'ın arkadaşı ile araca bineceği sırada aracın kapısını kapatmasını engelleyerek konuşmaya çalıştı. Karşılık alamayan Gülser, genç kadını şakağına bir el ateş ederek öldürdü.

"HAKARET EDİP YÜZÜME TÜKÜRDÜ, KENDİMİ KAYBETTİM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; duruşmada evli olduğunu ve Katie Erorbay ile 3 yıl önce tanıştıklarını söyleyen sanık, "Bana evli olduğunu söylemedi. Hareketlerinden şüphelenmeye başladım. Bir otele taksi için çağrıldım. Gittiğimde onu tesadüfen bir adamla görünce aldatıldığımı anladım. Tartıştık ve evli olduğunu itiraf etti" dedi. Erorbay'a hediye ettiği eşyaları geri istediğini söyleyen taksici, "Eşiyle de görüştük. Paramı istememem için tehdit ettiler. Psikolojim bozuldu. Olay günü görüşmek için sözleştik ve iş yerine gittim. Taksici olduğumdan güvenlik amaçlı ruhsatsız tabanca taşırım. Gittiğimde bana görüşmek istemediğini söyledi. Hakaret edip yüzüme tükürdü. Kendimi kaybettim bir el ona bir de kendime ateş ettim" şeklinde konuştu.

"SENİ BUGÜN ÖLDÜRECEĞİM, SON KARARIM"

Bu savunma üzerine Cumhuriyet Savcısı talihsiz kadına olaydan 3 saat 15 dakika önce attığı belirlenen, "Sen hem suçlusun, hem güçlüsün. Yani ben aptalım, ben salağım öylemi he? Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklinde kendisini videoya çekerek genç kadına gönderdiği mesajları sordu. Sanık, "Mesaj attığımı hatırlamıyorum ama kamera kaydı varsa doğrudur, atmışımdır" cevabını verdi.

Cumhuriyet Savcısı davanın ilk celsesinde esas hakkındaki mütalaasını verdi. İkili arasında bir dönem ilişki olduğunu ve Katie Erorbay'ın ilişkiyi bitirmesini sanığın kabullenemediğini belirten savcı, "Görüşmek için sürekli maktule mesaj attı. Ret cevabı alması üzerine çalıştığı okulun önüne gitti. Maktulün arabasına binmesine engel olup konuşmaya çalıştı. 8 dakika süren tartışmanın ardından öldürdü" dedi.