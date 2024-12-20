İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber geldi! Cansız bedeni kanalda bulundu

20 Aralık 2024 08:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 08:44

İngiltere'de 26 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber geldi. Ekren'in eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

Cranfield Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere'de 26 Kasım'dan beri kayıp​ olarak aranıyordu. Türk akademisyenden acı haber geldi. Orhan Ekren'in cansız bedeni Londra​'daki Regent kanalında bulundu. Ekren'in eşi Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ FARK ETTİ

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı. Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını belirtti.

Banu Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

26 KASIM'DA KAYBOLMUŞTU

Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı. Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti. Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.