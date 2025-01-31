'İngiltere'den Türkiye'ye yönelik yeni vize uygulaması' haberlerine yalanlama

31 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:11

İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan “İngiltere, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi.” iddiaları ile yayılan haberlerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İngiltere'den Türkiye'ye yönelik yeni vize uygulaması' başlığı ile verilen ve 'İngiltere, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi.' iddialarıyla yayılan haberlerin manipülasyon içerdiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bahse konu olan uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik bir adım olmadığı, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğu duyuruldu.

Birleşik Krallık'ın, Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir programı başlattığı ve Evrensel Seyahat İzni uygulamasını hayata geçirdiği belirtilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

'MANİPÜLASYON İÇERİYOR'

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "İngiltere, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi." iddiası manipülasyon içermektedir.

Bahse konu uygulama, ülkemize münhasır bir adım olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır. Birleşik Krallık, Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir program başlatmış ve Evrensel Seyahat İzni uygulamasını hayata geçirmiştir.

Söz konusu uygulama uyarınca, Birleşik Krallık'a giden yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmiştir.

Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamilleri, bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize işlemlerini gerçekleştirebilecektir."