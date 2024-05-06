İngiltere'yi harekete geçirecek tehdit! Rusya hedef alacağını açıkladı

06 May 2024 18:17 - Güncelleme : 06 May 2024 18:17

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya, Avrupa ve ABD’nin silah yardımlarına sert tepki gösterdi. Rusya bu kez İngiltere’ye göndermede bulunarak Ukrayna’ya silah yardımına tehditle karşılık verdi.

İNGİLTERE'NİN ASKERİ UNSURLARI VURULACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini bildirdi.

İNGİLTERE'NİN AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek."