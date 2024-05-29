İnşaat işçisinin feci ölümü! Metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı

29 May 2024 13:28 - Güncelleme : 29 May 2024 13:38

Remal siklon fırtınası felaketi de beraberinde getirdi: Heyelanda çok sayıda işçi öldü

Remal siklon fırtınası felaketi de beraberinde getirdi: Heyelanda çok sayıda işçi öldü

Batman'da bir inşaatta çalışan A.Y., dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

A.Y., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.