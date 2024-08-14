İnşaatta kahreden ölüm! 16 yaşındaki çocuk 9. kattan düştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:46
Niğde’de kahreden bir olay yaşandı. Bir inşaatta alçıpan işi yapan 16 yaşındaki Osman B., 9. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Niğde’nin Selçuk mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta kahreden meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; olay 15 katlı inşaatın 9. katında meydana geldi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Alçıpan işi yapan 16 yaşındaki Osman B. dengesini kaybederek 9. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Osman B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı