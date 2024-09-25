İnsan kaçakçılarına 27 ilde operasyon düzenlendi: 84 elebaşı yakalandı

25 Eylül 2024 08:40 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 08:41

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür 27 ilde süren “Kalkan-27” operasyonlarında 84 göçmen kaçakçısı yakalandı. Bin 29 düzensiz göçmen de operasyonla gözaltına alındı.

Almanya göçmenlere yeşil ışık yaktı! Türkler için şartlar belli, bazı ülkeler ise liste dışı

Almanya göçmenlere yeşil ışık yaktı! Türkler için şartlar belli, bazı ülkeler ise liste dışı

Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 27 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren “Kalkan-27” operasyonlarında 84 göçmen kaçakçısı ve bin 29 düzensiz göçmen yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyon duyurusu İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya’dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye’deki edreslere baskınlar düzenlendi.

ŞİMDİLİK 25 TUTUKLAMA KARARI

4 gün boyunca devam eden operasyonlar neticesinde 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 25’i tutuklanırken, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü bildiridi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.