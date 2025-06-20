'İnsan yiyen uyuşturucu' ele geçirildi! Tam 126 kilo

İzmir'in Konak ilçesinde 'insan yiyen uyuşturucu' olarak bilinen bonzai ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde, halk arasında 'insan yiyen uyuşturucu' olarak bilinen 126 kilogram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.



NEFES KESEN OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir adrese nefes kesen operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında, tam 126 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Sadece bir gramı bile ölümcül etkiler oluşturabilen, halk arasında "insan yiyen uyuşturucu" olarak bilinen bonzai operasyonuyla ilgili H.D. ve B.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



BONZAİ YAKALANDI

Bir eve gerçekleştirilen ve yüklü miktarda bonzainin yakalandığı operasyon anı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1936052777723289780