Instagram açılır açılmaz fenomen Oğuzhan Alpdoğan şoke oldu! Milyonuk hesabı kapatıldı

11 Ağustos 2024 02:56 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 03:25

Türkiye’de 2 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) aldığı kararla erişime kapatılan Instagram, 8 günlük yasağın ardından yeniden erişime açıldı.

Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı yeniden Instagram’a erişim sağladı. Erişim yasağının kaldırılmasının ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın Instagram hesabı kapatıldı.

X(ESKİ ADIYLA TWİTTER) HESABINDAN DUYURDU

Oğuzhan Alpdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış, aloo yetkililer açın hesabımı, içerde bi buçuk milyon takipçi kaldı, alooo" ifadelerini kullandı.