Instagram açılır açılmaz fenomen Oğuzhan Alpdoğan şoke oldu! Milyonuk hesabı kapatıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
11 Ağustos 2024 02:56 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 03:25
Türkiye'de 8 gün süren instagram erişim yasağı kaldırıldı. Erişim engelinin kaldırılmasının ardından sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan büyük bir şok yaşadı. X hesabından paylaşım yapan Alpdoğan hesabının kapatıldığını açıkladı.
Türkiye’de 2 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) aldığı kararla erişime kapatılan Instagram, 8 günlük yasağın ardından yeniden erişime açıldı.
Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı yeniden Instagram’a erişim sağladı. Erişim yasağının kaldırılmasının ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.
Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın Instagram hesabı kapatıldı.
X(ESKİ ADIYLA TWİTTER) HESABINDAN DUYURDU
Oğuzhan Alpdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış, aloo yetkililer açın hesabımı, içerde bi buçuk milyon takipçi kaldı, alooo" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber