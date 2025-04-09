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 | Özge Sönmez

Instagram yeni kurallarını duyurdu! 16 yaş altı kullanıcılar ebeveyn izni olmadan yapamayacak

Instagram'da 16 yaş altı kullanıcılar artık ebeveyn izni olmadan canlı yayın açamayacak, özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırmayı kapatamayacaklar. Bakan Uraloğlu Meta'nın aldığı yeni kararları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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Instagram yeni kurallarını duyurdu! 16 yaş altı kullanıcılar ebeveyn izni olmadan yapamayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 09:47

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yeni kararlar aldığını duyurdu. Birkaç ay içinde test edilmesi beklenen özellikler ebeveynler tarafından oldukça beğenildi. Artık 16 yaş altı kullanıcılar artık ebeveyn izni olmadan canlı yayın açamayacak, özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırmayı kapatamayacaklar.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi.

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli.

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.

Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvende bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

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#Çocuk Güvenliği
#Gündem
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