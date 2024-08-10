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Instagram açıldıktan sonra Haniye fotoğraflarına bu notu düştü! Fahrettin Altun'dan ilk dakikada dikkat çeken paylaşım

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 22:47
Instagram açıldıktan sonra Haniye fotoğraflarına bu notu düştü! Fahrettin Altun&#039;dan ilk dakikada dikkat çeken paylaşım

Instagram'ın bir haftalık kapalı kalmasının ardından bazı kaldırılan Haniye fotoğraflarını gere getirerek özel bir notla paylaştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da platform açılır açılmaz ilk dakikada şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaştı

META yetkililerinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinin ardından Instagram'da bir haftadır süren erişim yasağı kaldırıldı. Instagram'ın İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafarını geri getirdiği ancak "Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı" notu düştüğü görüldü.

Instagram'dan açıldıktan sonra Haniye fotoğraflarına bu notu düştü! Fahrettin Altun'dan ilk dakikada dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇILIR AÇILMAZ HANİYE PAYLAŞIMI

Ayrıca Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı. Instagram geçtiğimiz hafta Haniye'nin ölümü sonrası yapılan paylaşımları bir bir engellemişti.

Instagram'dan açıldıktan sonra Haniye fotoğraflarına bu notu düştü! Fahrettin Altun'dan ilk dakikada dikkat çeken paylaşım - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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