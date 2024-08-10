Instagram açıldıktan sonra Haniye fotoğraflarına bu notu düştü! Fahrettin Altun'dan ilk dakikada dikkat çeken paylaşım

10 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 22:47

META yetkililerinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinin ardından Instagram'da bir haftadır süren erişim yasağı kaldırıldı. Instagram'ın İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafarını geri getirdiği ancak "Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı" notu düştüğü görüldü.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇILIR AÇILMAZ HANİYE PAYLAŞIMI

Ayrıca Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, şehit İsmail Haniye için taziye paylaşımı yaptı. Instagram geçtiğimiz hafta Haniye'nin ölümü sonrası yapılan paylaşımları bir bir engellemişti.