İnternetten alışveriş yapan genç avukat dehşeti yaşadı: "Benimle yatarsan..."

20 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:29

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

İstanbul'da avukatlık yapan E.T., bahçesine mobilya almak istedi. Bir alışveriş uygulamasında bulduğu bahçe mobilyalarını sipariş etti. Siparişten sonra mobilyayı aldığı firmadan bir kişi genç avukatı aradı. Ödemenin yanlış yapıldığını ve 30-40 gün arasında iade yapılacağını söyledi.

TACİZ, TEHDİT, HAKARET...

Halk Tv'de yer alan habere göre; E.T., ödeme kanalı olarak adı kullanılan e-ticaret sitesini arayınca dolandırıldığını anladı. E.T. bu kez söz konusu ilandaki numarayı arayarak parasını istedi. E.T.’ye yönelik bir dizi tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçu da bu aşamadan sonra işlenmeye başladı.

"BERABER YATALIM"

E.T., bu kişileri “Hapishaneye girersiniz. Yaptıklarınız suç” dese de bu kişilere etki edemedi. E.T., savcılık dilekçesinin devamında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beraber yatalım gibi ahlaka aykırı terbiyesizce şeyler söylediler. ‘Ananı göndermezsen paranı göndermeyiz’, ‘ananı gönder’ dediler. Son olarak bir şahıs ‘benimle yatarsan sana paranı veririm’ dedi. ‘Bu paraları nerden buldun’ dedi. ‘Bizi şikâyet edersen ofisini basarız’ dedi.”

Avukat E.T., kendisine yönelik bir dizi suçu işleyen şüphelilerin ise adını verdi. E.T., bu kişilerin kendisine yönelik suç teşkil eden mesajlarının birer örneğini ise savcılığa bildirdi.