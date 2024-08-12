İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 6 bin liralık süpürge için 96 bin lira ödedi

12 Ağustos 2024 12:38 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:07

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! 100 bin lira kaptırdılar

Bir internet sayfasında şarjlı süpürge makinası reklamı gören mağdur H.Y., reklama tıkladığında sosyal mesajlaşma platformuna yönlendirildi.

"NİŞANLIMDAN AYRILDIM, YURT DIŞINA GİDECEĞİM"

Platform üzerinden şüpheliler A.T.Ö, Y.E.T, H.Ö ve A.S. ile mesajlaştığını söyleyen H.Y., şahsın kendisine, “Nişanlımdan ayrıldım, yurt dışına gideceğim. Bu nedenle süpürgeyi satmak istiyorum” dedi.

Şüphelilerle anlaşan mağdur kısımda 6 bin liralık ücreti bankadan gönderdi. Şahıs ise açıklama bölümünü boş bırakılmadığından dolayı parayı çekemediğini, sistemin parayı bloke ettiğini ve ikinci kez ödeme yapılması durumunda blokenin kalkacağını söyledi.

ADIM ADIM BİNLERCE LİRA DOLANDIRDILAR

H.Y., şüphelilerin hesabına tekrardan 6 bin lirayı açıklama kısmına yazı ve rakam yazarak banka hesabından gönderdi. Geri dönüş sağlayan şüpheli şahıslar açıklama kısmına sadece numara yazılması gerektiğini belirtti. Şüpheliler bu esnada mağdura, gönderilen 12 bin liralık ücretin üzerine bankanın bloke koyduğunu, blokenin kalkabilmesi için 6 bin, 6 bin lira olmak üzere toplamda 12 bin lira daha para göndermesini talep etti. Yaşanan duruma anlam veremeyen H.Y., şüphelilerin yönlendirmesiyle ücreti gönderdi.

Bu sırada şüpheli şahıslar sistemin arıza verdiğini bu nedenle gönderilen paraların banka tarafından bloke edildiğini söyleyerek mağdurdan 24 bin lira para göndermesini talep etti.

24 bin lirayı şüphelilerin hesabına gönderen H.Y. şüphelilerin, “24 bin lirayı hesabına gönderebilmemiz için tekrardan 24 bin lira göndermen gerekiyor” cevabıyla karşılaştı.

Toplamda şüphelilere 48 bin lira gönderen mağdur H.Y. para göndermesine rağmen kendisine bir iade olmadığını belirtti.

Şüpheliler hesaplarına geçen 48 bin liranın iadesinin gerçekleşmesi için H.Y.'den 48 bin lira daha göndermesini talep ettiler.

DOLANDIRILDIĞINI ÇOK GEÇ ANLADI

Bu talebi de gerçekleştiren mağdur H.Y. dolandırıldığını anladı.

Toplamda 96 bin lira dolandırılan mağdur, şüphelilerden şikayetçi olurken, bankasına müracaat ederek, harcama itirazında bulundu.